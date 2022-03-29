Польща як і раніше готова приймати українських біженців, але їх кількість зменшується — Finance.ua

Польща як і раніше готова приймати українських біженців, але їх кількість зменшується

Вчора 19:59 — Особисті фінанси

Кількість прибуваючих українців до Польщі останнім часом скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль біженців.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Польщі Петро Глинський.

"У нас є можливості, і ми як і раніше готові прийняти більше біженців",-заявив Глинський.

За його словами, з моменту початку російського вторгнення Польща прийняла 2,3 млн біженців з України. Кількість прибуваючих останнім часом скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль біженців.

Він додав, що Польща готова приймати біженців з України стільки, скільки буде потрібно, проте головним пріоритетом повинна бути допомога в захисті від агресії.

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Раніше повідомлялося, що діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

Польща стала одним з основних напрямків, куди, тікаючи від війни, їдуть українці. Державна прикордонна служба України повідомляла, що Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців, ще 11 березня.

Влада Польщі сподівається, що біженці самі попросять переселити їх в інші міста коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним.

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