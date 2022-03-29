Польща як і раніше готова приймати українських біженців, але їх кількість зменшується — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Польща як і раніше готова приймати українських біженців, але їх кількість зменшується

Вчора 19:59Особисті фінанси
1761
Кількість прибуваючих українців до Польщі останнім часом скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль біженців.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Польщі Петро Глинський.
"У нас є можливості, і ми як і раніше готові прийняти більше біженців",-заявив Глинський.
За його словами, з моменту початку російського вторгнення Польща прийняла 2,3 млн біженців з України. Кількість прибуваючих останнім часом скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль біженців.
Він додав, що Польща готова приймати біженців з України стільки, скільки буде потрібно, проте головним пріоритетом повинна бути допомога в захисті від агресії.
Читайте також
Раніше повідомлялося, що діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.
Польща стала одним з основних напрямків, куди, тікаючи від війни, їдуть українці. Державна прикордонна служба України повідомляла, що Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців, ще 11 березня.
Влада Польщі сподівається, що біженці самі попросять переселити їх в інші міста коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.