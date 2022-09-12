Польща відкриє недобудований судноплавний канал, щоб позбавитись залежності від росії — Finance.ua

Польща відкриє недобудований судноплавний канал, щоб позбавитись залежності від росії Вчора 16:28

Новий водний канал, що з’єднує Віслинську косу з Гданською затокою, має бути відкритий 17 вересня, хоча він ще не добудований.

Про це пише Euractiv , повідомляє «Європейська правда».

Канал Віслинської коси має бути відкрито у річницю радянського нападу на Польщу у 1939 році, що уряд використовуватиме як символ відмови країни від залежності від росії.

Із запуском каналу Польща покладе край домінуванню росії в регіоні, наполягає уряд. Кораблі отримають доступ до всіх портів Віслинської затоки та морського порту в Ельблонзі, а нові можливості для розвитку відкриються для Ельблонга, Вармії та всієї Східної Польщі.

«Завдяки перекопуванню Віслинської коси Польща отримає водний шлях, що з’єднує Віслинську затоку з Балтійським морем і не залежить від росії. Канал забезпечить безпеку та суверенітет Польщі», — йдеться у заяві уряду.

При цьому експерти попереджають, що відкриття недобудованого водного шляху становить небезпеку для суден, які його використовуватимуть. Організатори церемонії відкриття вже знайшли судно, яке першим перетне канал, це буде баржа Zodiak II.

Загальна довжина водного шляху від Гданської затоки через Віслинську затоку до Ельблонга становить майже 23 км. Канал та весь фарватер матимуть глибину 5 м.

Уряд не завершив свої інвестиції в проєкт. Поглиблений канал закінчується за 900 м від порту в Ельблонзі. Це означає, що він може полегшити життя морякам, але ніяке велике судно не може увійти до порту. Влада Варшави стверджує, що відповідальність за залишок інвестицій несе місцеве самоврядування.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.