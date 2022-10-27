Польща веде переговори про можливість виробництва Javelin — Finance.ua

Польща веде переговори про можливість виробництва Javelin Вчора 18:30

Польща веде переговори про можливість виробництва протитанкових керованих ракет Javelin.

Це обговорювалося на засіданні Комітету національної оборони Сенату, пише kresy.pl

Заступник директора Департаменту оборонної політики Міністерства національної оборони Матеуш Шарошек представив картину співпраці із зарубіжними партнерами в рамках Державної програми модернізації Збройних сил Польщі.

Він повідомив, що з американцями ведуться переговори про можливість виробництва ПТРК Javelin в Польщі.

«Польська сторона веде переговори, спрямовані на створення виробничих потужностей цієї системи в Польщі», — сказав він.

Javelin на озброєнні ЗСУ

Цей американський переносний протитанковий ракетний комплекс призначений для ураження бронетехніки і низьколітаючих малоскоростних цілей.

Перші партії Javelin потрапили в Україну ще в 2018 році.

УНІАН За матеріалами:

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