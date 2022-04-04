Польща та країни Балтії найближчими днями почнуть повну ізоляцію від рф та білорусі: що це означає — Finance.ua

Польща та країни Балтії найближчими днями закриють свої кордони з росією та білоруссю.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.
Він повідомив, що країни Балтії та Польща вже у найближчі кілька діб почнуть повну ізоляцію від рф та білорусі.
«Польща, Латвія, Литва та Естонія найближчими 48-72 годинами почнуть процес повної ізоляції від росії», — написав Найєм.
Також він опублікував відповідь міністрів транспорту вищезгаданих країн на звернення України (минулого тижня Україна офіційно звернулася до цих країн з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з росією та білоруссю).
"Дякую всім міністрам транспорту перерахованих країн. Реакція миттєва. Чекаємо на остаточний результат.
У разі прийняття позитивного рішення кордону з рф і білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.