Польща та країни Балтії найближчими днями почнуть повну ізоляцію від рф та білорусі: що це означає — Finance.ua

Польща та країни Балтії найближчими днями почнуть повну ізоляцію від рф та білорусі: що це означає

Вчора 15:45 — Казна та Політика

Польща та країни Балтії найближчими днями закриють свої кордони з росією та білоруссю.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

Він повідомив, що країни Балтії та Польща вже у найближчі кілька діб почнуть повну ізоляцію від рф та білорусі.

«Польща, Латвія, Литва та Естонія найближчими 48-72 годинами почнуть процес повної ізоляції від росії», — написав Найєм.

Також він опублікував відповідь міністрів транспорту вищезгаданих країн на звернення України (минулого тижня Україна офіційно звернулася до цих країн з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з росією та білоруссю).

"Дякую всім міністрам транспорту перерахованих країн. Реакція миттєва. Чекаємо на остаточний результат.

У разі прийняття позитивного рішення кордону з рф і білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.