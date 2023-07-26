Польща створить «білу книгу» щодо економічних суперечок з Україною — Finance.ua

Польща створить «білу книгу» щодо економічних суперечок з Україною Сьогодні 09:29

Польща створить «білу книгу» щодо економічних суперечок з Україною

У Польщі працюють над «білою книгою» щодо спірних питань в економічних відносинах між Києвом і Варшавою, яку оприлюднять не пізніше початку вересня.

Про це повідомила уповноважена уряду Польщі з питань відбудови України Ядвіга Емілевич, передає Укрінформ з посиланням на міністерство фондів і регіональної політики РП.

Як повідомляється, Емілевич взяла участь у зустрічі в Познані з польським бізнесом, який зацікавлений у відбудові України. Це була перша із циклу зустрічей, спрямованих на ознайомлення місцевих бізнесменів з можливостями підтримки польського бізнесу в його діяльності на українському ринку.

«Висновки з консультацій буде використано в роботі над „білою книгою“ про спірні питання польсько-українських економічних відносин», — цитує міністерство Емілевич.

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Як зазначається, таку книгу буде опубліковано наприкінці серпня — на початку вересня.

Емілевич під час зустрічі повідомила, що вже понад 2,5 тис. польських компаній звернулися до Польського агентства інвестицій і торгівлі щодо свого зацікавлення у процесі відбудови України.

«Попри війну, майже 600 польських компаній досі працюють в Україні», — підкреслила уповноважена уряду Польщі з питань відбудови України.

Вона зазначила, що майже 90% гуманітарної та військової допомоги для України зараз йде польськими дорогами, залізницею та прикордонними переходами. Емілевич висловила переконання, що після війни ці транспортно-експедиційні пункти будуть експлуатуватимуться «ще більше».

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