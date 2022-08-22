Польща спрямувала Україні 2 млрд євро за час війни — Finance.ua

Польща спрямувала Україні 2 млрд євро за час війни Вчора 16:48 — Казна та Політика

Польща спрямувала Україні 2 млрд євро за час війни

Із початку повномасштабної війни Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).

Таку цифру назвав керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик.

Дворчик зазначив, що бачив оцінки, за якими увесь обсяг наданої Україні та українцям допомоги, включно з внесками від польських громадян, перевищує 10 млрд злотих. Він не зазначив, де саме була вказана ця цифра.

Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї — близько 7 млрд злотих.

«Це важливо не лише як солідарність з нашим східним сусідом, а й як стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк — це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти вже на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні», — зазначив Дворчик.

Нагадаємо, у Польщі рівень безробіття у липні склав 4,9%, що є найнижчим показником за останні 32 роки, тобто за весь час з моменту падіння комунізму і початку ринкових реформ в країні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.