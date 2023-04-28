Польща спростила експорт безпілотників до України — Finance.ua

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Польща спростила експорт безпілотників до України

Казна та Політика
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Польща спростила експорт безпілотників до України
Польща спростила експорт безпілотників до України
З п’ятниці, 28 квітня, експорт дронів з території Польщі до України може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого міністром розвитку і технології Республіки Польща.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
«Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. Ми маємо результат роботи. Рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором», — зазначив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.
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За його словами, відповідно до рішення міністра розвитку та технологій Республіки Польща загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.
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Як підкреслив Качка, рішення Польщі вкрай важливе для нас ще й тому, що саме через цю країну наші волонтери закуповують основні обсяги БпЛА.
Відтак, дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні. А саме — безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше 1 години, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год.
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При цьому загальний дозвіл не надається у разі, якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БпЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної чи ядерної зброї або у зв’язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю.
Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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