Польща спростила експорт безпілотників до України — Finance.ua

Польща спростила експорт безпілотників до України Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Польща спростила експорт безпілотників до України

З п’ятниці, 28 квітня, експорт дронів з території Польщі до України може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого міністром розвитку і технології Республіки Польща.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. Ми маємо результат роботи. Рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором», — зазначив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

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За його словами, відповідно до рішення міністра розвитку та технологій Республіки Польща загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

Як підкреслив Качка, рішення Польщі вкрай важливе для нас ще й тому, що саме через цю країну наші волонтери закуповують основні обсяги БпЛА.

Відтак, дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні. А саме — безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше 1 години, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год.

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При цьому загальний дозвіл не надається у разі, якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БпЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної чи ядерної зброї або у зв’язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю.

Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.

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