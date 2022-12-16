Польща розблокувала пакет рішень ЄС, у який входить 18 млрд євро для України — Finance.ua

Польща розблокувала пакет рішень ЄС, у який входить 18 млрд євро для України Сьогодні 11:49 — Казна та Політика

Польща розблокувала пакет рішень ЄС, у який входить 18 млрд євро для України

Польща розблокувала рішення ЄС про допомогу Україні та кошти для Угорщини. Раніше вона вимагала вилучити питання мінімального корпоративного податку, заблокувавши пакет з іншими угодами, зокрема про надання Україні фінансової допомоги на 18 мільярдів євро.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

В четвер увечері, 15 грудня, після кількагодинних переговорів у Брюсселі представники країн ЄС нарешті домовилися про виділення допомоги України, а також дійшли згоди щодо плану відновлення Угорщини та податку на корпорації.

У чому була проблема?

Надання Україні 18 мільярдів євро від Євросоюзу ввійшло до умовного пакета законопроєктів ЄС, які хоч і не пов’язані напряму одне з одним, але є частиною складної угоди, досягнутої урядами ЄС раніше.

Йдеться про:

угоду за посередництва ОЕСР щодо встановлення мінімального податку 15% для транснаціональних корпорацій;

пакет фінансової допомоги на 18 млрд євро Україні;

заморожування 7,5 млрд євро з фондів згуртування ЄС, призначених для Угорщини;

затвердження 5,8 млрд євро з фонду ЄС для підтримки економіки Угорщини після COVID-19.

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Щоб схвалити цей пакет, потрібна була одноголосна підтримка. А якщо на один із цих пунктів накладуть умовне вето, усі чотири питання не будуть розглянуті.

Увечері 14 грудня Польща відмовилась підтримати цю пакетну угоду через занепокоєння щодо мінімальної ставки корпоративного податку.

Глобальний мінімальний корпоративний податок розміром 15% був узгоджений 140 країнами Організації економічного співробітництва та розвитку у 2021 році, щоб запобігти переміщенню прибутків великих міжнародних компаній по всьому світу для скорочення своїх податкових рахунків і, як наслідок, розмивання податкової бази країн.

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