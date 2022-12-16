Польща розблокувала пакет рішень ЄС, у який входить 18 млрд євро для України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща розблокувала пакет рішень ЄС, у який входить 18 млрд євро для України

Казна та Політика
40
Польща розблокувала пакет рішень ЄС, у який входить 18 млрд євро для України
Польща розблокувала пакет рішень ЄС, у який входить 18 млрд євро для України
Польща розблокувала рішення ЄС про допомогу Україні та кошти для Угорщини. Раніше вона вимагала вилучити питання мінімального корпоративного податку, заблокувавши пакет з іншими угодами, зокрема про надання Україні фінансової допомоги на 18 мільярдів євро.
Про це пише Gazeta Wyborcza.
В четвер увечері, 15 грудня, після кількагодинних переговорів у Брюсселі представники країн ЄС нарешті домовилися про виділення допомоги України, а також дійшли згоди щодо плану відновлення Угорщини та податку на корпорації.
У чому була проблема?
Надання Україні 18 мільярдів євро від Євросоюзу ввійшло до умовного пакета законопроєктів ЄС, які хоч і не пов’язані напряму одне з одним, але є частиною складної угоди, досягнутої урядами ЄС раніше.
Йдеться про:
  • угоду за посередництва ОЕСР щодо встановлення мінімального податку 15% для транснаціональних корпорацій;
  • пакет фінансової допомоги на 18 млрд євро Україні;
  • заморожування 7,5 млрд євро з фондів згуртування ЄС, призначених для Угорщини;
  • затвердження 5,8 млрд євро з фонду ЄС для підтримки економіки Угорщини після COVID-19.
Читайте також
Щоб схвалити цей пакет, потрібна була одноголосна підтримка. А якщо на один із цих пунктів накладуть умовне вето, усі чотири питання не будуть розглянуті.
Увечері 14 грудня Польща відмовилась підтримати цю пакетну угоду через занепокоєння щодо мінімальної ставки корпоративного податку.
Глобальний мінімальний корпоративний податок розміром 15% був узгоджений 140 країнами Організації економічного співробітництва та розвитку у 2021 році, щоб запобігти переміщенню прибутків великих міжнародних компаній по всьому світу для скорочення своїх податкових рахунків і, як наслідок, розмивання податкової бази країн.
За матеріалами:
hromadske.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.