Польща разом з країнами Балтії розробила новий пакет антиросійських санкцій — Finance.ua

Польща разом з країнами Балтії розробила новий пакет антиросійських санкцій Вчора 12:34

Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила новий пакет санкцій проти російської федерації за війну в Україні.

Про це повідомляє RMF24

Вони пропонують, серед іншого, заборонити ядерне співробітництво з рф та імпорт російських діамантів. Документ представлять іншим країнам ЄС на саміті.

Союзники України включили до пакету санкцій заборону на експорт до росії всіх безпілотників, зокрема й цивільних. За словами авторів документу, безпілотники навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані для підтримки на полі бою.

Також Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть ввести ембарго на скраплений газ, маркетингові послуги та дослідження ринку, заборону на продаж нерухомості російським компаніям і громадянам, а також більшої адаптації обмежувальних заходів проти білорусі, щоб країна не стала транзитним пунктом для товарів, заборонених до експорту в росію.

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«Ми виступаємо за те, щоб черговий пакет санкцій вказував на те, що це є безпосередня відповідь щодо атак на цивільне населення, на стратегічну інфраструктуру, погрози атак на атомні електростанції» — пояснив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перед самітом.

УНІАН За матеріалами:

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