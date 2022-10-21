Польща разом з країнами Балтії розробила новий пакет антиросійських санкцій — Finance.ua
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Польща разом з країнами Балтії розробила новий пакет антиросійських санкцій

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Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила новий пакет санкцій проти російської федерації за війну в Україні.
Про це повідомляє RMF24.
Вони пропонують, серед іншого, заборонити ядерне співробітництво з рф та імпорт російських діамантів. Документ представлять іншим країнам ЄС на саміті.
Союзники України включили до пакету санкцій заборону на експорт до росії всіх безпілотників, зокрема й цивільних. За словами авторів документу, безпілотники навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані для підтримки на полі бою.
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Також Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть ввести ембарго на скраплений газ, маркетингові послуги та дослідження ринку, заборону на продаж нерухомості російським компаніям і громадянам, а також більшої адаптації обмежувальних заходів проти білорусі, щоб країна не стала транзитним пунктом для товарів, заборонених до експорту в росію.
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«Ми виступаємо за те, щоб черговий пакет санкцій вказував на те, що це є безпосередня відповідь щодо атак на цивільне населення, на стратегічну інфраструктуру, погрози атак на атомні електростанції» — пояснив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перед самітом.
За матеріалами:
УНІАН
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