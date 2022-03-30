Польща протягом місяця відмовиться від російського вугілля, а до кінця року — від нафти

Вчора 15:17 — Енергетика

Польща вже у квітні-травні 2022 року повністю відмовиться від російського вугілля. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що до кінця року припиниться імпорт нафти.

Про це повідомляє TVN24

«Незважаючи на те, що на це немає згоди з боку Єврокомісії, ми ухвалили відповідний законопроект Кабміну і надсилаємо його до парламенту. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, повністю відмовимося від вугілля», — сказав він.

За його словами, уряд «зробить усе, щоб до кінця цього року відмовитись від російської нафти».

Прем’єр наголосив, що росія використовує енергетичний шантаж. «Сьогодні цей інструмент шантажу перетворився на інструмент війни. Ми закликаємо всіх у Європі піти нашими стопами», — додав він.

Моравецький заявив, що коли Польща реалізовувала свій план відмови від газу та нафти, Німеччина ставала все більш залежною від росії.

Що стосується газу, Моравецький наголосив, що Польща була найбільш передбачуваною в Європі. «Ми демонструємо план дерусифікації у галузі газу», — сказав він.

Раніше уряд Польщі ухвалив рішення про заборону імпорту російського вугілля.

Росія домінує в імпорті польського вугілля, на який припадає близько 20% внутрішнього споживання. Близько 9,4 млн тонн російського вугілля було імпортовано в Польщу у 2020 році та використано здебільшого для опалення індивідуальних домоволодінь. Країна також імпортує з росії близько 50% споживаного газу і понад 60% нафти, що переробляється.

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