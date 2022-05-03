Польща пропонує ввести спеціальний податок на російську сировину — Finance.ua

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Польща пропонує ввести спеціальний податок на російську сировину

Вчора 11:34Світ
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Польща пропонує ввести спеціальний податок на російську сировинуПольща пропонує ввести спеціальний податок на російську сировину
На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину.
Як повідомляє Польське радіо, про це заявила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Моськва.
Перед вильотом до Брюсселя вона заявила журналістам, що такий податок переконає країни ЄС прискорити процес зменшення залежності від російських енергоносіїв.
«Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежатиме від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи зменшення залежності від рф», — пояснила вона.
Анна Моськва підкреслила, що, за пропозицією польського уряду податок охоплюватиме всю російську сировину: вугілля, газ, нафту та інші похідні сировини. Вона додала, що новий податок буде створено за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю, яка служить для декарбонізації європейської економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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