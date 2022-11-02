Польща починає будувати загорожу з колючого дроту на кордоні з росією — Finance.ua
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Польща починає будувати загорожу з колючого дроту на кордоні з росією

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На кордоні Польщі з Калінінградською областю рф буде побудовано загорожу, яка посилить охорону польського кордону з росією. Про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-прем’єр-міністр — міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише УНН.
«Я прийняв рішення вжити заходів, які підвищать безпеку на кордоні з Калінінградською областю. Ми розпочнемо будівництво тимчасової загорожі, що посилить охорону кордону», — заявив Блащак.
Загорожа матиме висоту 2,5 метра та ширину 3 метри. До її будівництва залучено солдатів польської армії з інженерних та саперних частин.
Загорожа складатиметься із трьох рядів колючого дроту, повідомив міністр Блащак.
Її буде побудовано на основі досвіду будівництва загорожі на польсько-білоруському кордоні.
Також планується здійснювати онлайн-спостереження за кордоном із Калінінградською областю.
«Ми розпочинаємо роботу негайно, сьогодні. Ми не встановлюємо терміни», — зазначив Блащак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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