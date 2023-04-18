Польща почала будувати електронний бар'єр на кордоні з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща почала будувати електронний бар'єр на кордоні з рф

Світ
24
Польща почала будувати електронний бар'єр на кордоні з рф
Польща почала будувати електронний бар'єр на кордоні з рф
Польща почала зводити електронний бар’єр на межі з Калінінградською областю росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні.
Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє RMF 24.
«Розпочато будівництво електронного бар’єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з росією», — повідомив Камінський.
Систему камер і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Вона охопить весь сухопутний кордон з рф, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже декілька років охороняють електронні пристрої.
Місце для вашої реклами
Камінський зазначив, що бар’єр на кордоні з росією буде «неймовірно сучасним» — таким, як і на кордоні з білоруссю.
«Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов’язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі», — сказав він.
Зазначається, що ділянка захисного бар’єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.
На будівництво бар’єра передбачили понад 83 млн доларів, у тому числі понад 9 млн доларів — на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.