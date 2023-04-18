Польща почала будувати електронний бар'єр на кордоні з рф — Finance.ua

Польща почала будувати електронний бар'єр на кордоні з рф
Польща почала зводити електронний бар’єр на межі з Калінінградською областю росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні.
Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє RMF 24.
«Розпочато будівництво електронного бар’єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з росією», — повідомив Камінський.
Систему камер і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Вона охопить весь сухопутний кордон з рф, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже декілька років охороняють електронні пристрої.
Камінський зазначив, що бар’єр на кордоні з росією буде «неймовірно сучасним» — таким, як і на кордоні з білоруссю.
«Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов’язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі», — сказав він.
Зазначається, що ділянка захисного бар’єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.
На будівництво бар’єра передбачили понад 83 млн доларів, у тому числі понад 9 млн доларів — на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.
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