Польща підтримала заборону на видачу віз росіянам — Finance.ua

Польща підтримала заборону на видачу віз росіянам Вчора 15:15

Країни Балтії виступили з ініціативою заборонити видачу віз для громадян росії, за винятком, наприклад, гуманітарних. Пропозицію також підтримують Польща, Данія та Фінляндія, повідомляє Польське радіо.

«Я не пригадую, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи до інших країн вільного світу з туристичною метою», — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Копенгагена, де обговорювалися подальші санкції за агресію проти України.

«Сьогодні росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення, чинить жахливі злочини в Україні, злочини геноциду. Тому російські активи мають бути конфісковані, а росіяни не повинні отримувати жодних віз, за виключенням гуманітарних», — заявив голова польського уряду.

Прем’єр країни оцінив, що усвідомлення важливості візової заборони для росіян буде все більше доходити до громадської думки в Західній Європі.

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження для громадян рф.

Згідно з пропозицією Франції та Німеччини, Євросоюз повинен і надалі дозволяти росіянам в’їжджати до ЄС, але використовувати «розумні способи» щодо надання віз.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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