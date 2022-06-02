Польща припинить виплачувати допомогу полякам, які взяли до себе українських біженців — Finance.ua

Польща припинить виплачувати допомогу полякам, які взяли до себе українських біженців

Вчора 12:04 — Особисті фінанси

Польща припинить виплачувати допомогу полякам, які взяли до себе українських біженців

З 1 липня влада Польщі перестане виплачувати 40 злотих за біженця. Нагадаємо, люди, які прийняли тих, хто тікає від війни, могли отримати допомогу у розмірі 40 злотих за день перебування біженця протягом 60 днів.

Про це 2 червня повідомив заступник голови МВС Польщі та повноважний представник уряду країни у справах біженців Павло Шефернакер, пише Rzeczpospolita

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«Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», — зазначив він і додав, що захід не торкнеться багатодітних сімей, вагітних жінок, інвалідів.

Газета нагадала, що польський уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільгу на перші 60 днів. Місяць тому він продовжив цей термін ще на 60 днів.

«Багато українців шукають роботу і знаходять її. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін», — заявило джерело видання в партії Право і справедливість.

Довідка Finance.ua:

з 1 червня у Польщі змінили правила безкоштовних залізничних поїздок для українців. Тепер скористатися такими послугами можна буде лише у деяких містах та певним категоріям біженців з України;

в Польщі українським жінкам починають пропонувати «чоловічу роботу». Таким чином роботодавці намагаються закрити «чоловічі вакансії», кількість яких зросла через дефіцит робочої сили, а також дати можливість українкам працевлаштуватися і заробити;

угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила допомогти громадянам України із працевлаштуванням. Пропонує понад 100 робочих місць для українців у Польщі.

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