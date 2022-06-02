Польща припинить виплачувати допомогу полякам, які взяли до себе українських біженців — Finance.ua

Польща припинить виплачувати допомогу полякам, які взяли до себе українських біженців
З 1 липня влада Польщі перестане виплачувати 40 злотих за біженця. Нагадаємо, люди, які прийняли тих, хто тікає від війни, могли отримати допомогу у розмірі 40 злотих за день перебування біженця протягом 60 днів.
Про це 2 червня повідомив заступник голови МВС Польщі та повноважний представник уряду країни у справах біженців Павло Шефернакер, пише Rzeczpospolita.
«Багато українців шукають роботу і знаходять її. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін», — заявило джерело видання в партії Право і справедливість.
Довідка Finance.ua:
з 1 червня у Польщі змінили правила безкоштовних залізничних поїздок для українців. Тепер скористатися такими послугами можна буде лише у деяких містах та певним категоріям біженців з України;
в Польщі українським жінкам починають пропонувати «чоловічу роботу». Таким чином роботодавці намагаються закрити «чоловічі вакансії», кількість яких зросла через дефіцит робочої сили, а також дати можливість українкам працевлаштуватися і заробити;
угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила допомогти громадянам України із працевлаштуванням. Пропонує понад 100 робочих місць для українців у Польщі.