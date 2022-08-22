Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink

Технології&Авто
289
Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink
Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink
Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв’язку Starlink.
Про це в Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
З його слів, термінали будуть використані у тому числі для підвищення надійності зв’язку для потреб об’єктів критичної інфраструктури.
Читайте також
«Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч „Старлінків“. Це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури — працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському за такий важливий крок», — написав Федоров.
Інших деталей наразі не наводять.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.