Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink — Finance.ua

Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink Вчора 17:48 — Технології&Авто

Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink

Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв’язку Starlink.

Про це в Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

З його слів, термінали будуть використані у тому числі для підвищення надійності зв’язку для потреб об’єктів критичної інфраструктури.

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«Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч „Старлінків“. Це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури — працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському за такий важливий крок», — написав Федоров.

Інших деталей наразі не наводять.

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Українська правда За матеріалами:

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