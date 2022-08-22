Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink — Finance.ua

Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink
Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв’язку Starlink.
З його слів, термінали будуть використані у тому числі для підвищення надійності зв’язку для потреб об’єктів критичної інфраструктури.
«Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч „Старлінків“. Це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури — працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському за такий важливий крок», — написав Федоров.
Інших деталей наразі не наводять.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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