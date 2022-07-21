Польща оновила правила транзиту автомобілів із України — Finance.ua

Польща оновила правила транзиту автомобілів із України
Республіка Польща дозволила українським компаніям виконувати комерційні перевезення вантажними автомобілями екологічного стандарту Євро-3.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Укртрансбезпеки.
«Після підписання Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом, до переліку країн із дозволеним в’їздом вантажівок класу Євро-3 додалася Польща», — йдеться у повідомленні.
Загалом на сьогодні 21 країна Євросоюзу схвалила транзит комерційних автомобілів українських перевізників, які відповідають екологічному стандарту Євро-3.
В Укртрансбезпеки уточнили, що наразі Міністерство інфраструктури України веде переговори щодо допуску вантажівок класу Євро-3 із представниками Франції та Швеції.
Відомо, що під екологічними стандартами прийнято припускати набір значень показників шкідливих викидів в атмосферу, яким повинні відповідати двигуни внутрішнього згоряння автомобіля.
Екологічний стандарт Євро-3 запроваджено для автомобілів з 2000 року випуску.
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