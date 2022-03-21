Польща має намір конфіскувати російське майно на своїй території — Finance.ua

Польща має намір конфіскувати російське майно на своїй території

Вчора 10:14 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території.

Про це він розповів в інтерв’ю Wprost

«У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наша коаліція рішуче за це», — заявив прем’єр Польщі.

Уряд країни обговорить з опозицією питання щодо ситуації в Україні.

Тож однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, яке знаходиться на території Польщі.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував вилучені у росії активи за кордоном направити на відновлення України

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