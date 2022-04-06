Польща інвестуватиме в український ринок електроенергії — Finance.ua
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Польща інвестуватиме в український ринок електроенергії

Вчора 15:41Енергетика
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Польща інвестуватиме в український ринок електроенергіїПольща інвестуватиме в український ринок електроенергії
Польська енергетична компанія Orlen Synthos Green Energy, заснована PKN Orlen і Synthos Green Energy, має намір інвестувати в проект, який передбачає імпорт електроенергії з України.
Як повідомляється на сайті компанії, реалізація проекту сприятиме задоволенню потреб польської промисловості в електроенергії та зменшить залежність Польщі від вуглеводневих джерел енергії.
У компанії відзначили, що інвестиції сприятимуть стабілізації та диверсифікації джерел поставок енергоносіїв до Польщі, посилять енергетичну безпеку країни, а також реально вплинуть на поліпшення економічної ситуації в Україні.
Orlen Synthos Green Energy проведе модернізацію енергетичної інфраструктури та ряд технічних заходів, необхідних для реалізації цього проекту.
Планується, що електроенергія до Польщі надходитиме з Хмельницької АЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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