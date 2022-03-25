Польща для українців від А до Я — Finance.ua

Польща для українців від А до Я

Вчора 14:20 — Особисті фінанси

Польща для українців від А до Я

Українці, які вимушено прибули до Польщі у пошуку безпечного місця для порятунку своїх сімей, наразі зіткнулися із заплутаним клубком питань, відповіді на які необхідно видобувати по крихтам з різних джерел. Журналісти сайту «Мінфін» на основі практичного досвіду проживання своїх працівників у Польщі узагальнили усі питання та розробили перший безкоштовний вебінар «Польща для українців від А до Я: що робити, з чого починати».

Даний вебінар стане покроковим безкоштовним довідником Ваших дій від легалізації свого перебування до відкриття власного бізнесу на терені Польщі. В рамках вебінару один з наших експертів Наталія Радченко — партнерка Юридичної компанії Legal House, керівниця юридичного департаменту Legal House Poland дасть відповіді на наступні питання:

1. Приїзд до Польщі:

скільки часу можна знаходитися на території Польщі у статусі біженця;

як продовжити терміни перебування у Польщі.

2. Реєстрація, як отримати номер PESEL:

статус українців в Польщі: біженець, працівник, різниця між ними;

куди звернутися для отримання номера PESEL;

що потрібно для отримання номера;

термін оформлення;

на що звернути увагу (PESEL з позначкою «UKR»);

алгоритм дій у разі втрати посвідки про присвоєння PESEL;

Що робити далі? Алгоритм дій для подальшої реєстрації після отримання номера PESEL і відкриття рахунку в польському банку.

3. Отримання допомоги:

суми на кожного конкретного члена родини: систематичні, одноразові, на дітей.

4. Безкоштовні соціальні гарантії для українців- біженців:

медична страховка: як оформити, безкоштовне медобслуговування VS страхування дітей;

дитячі садочки та школи для дітей.

5. Працевлаштування:

чи надає держава робочі місця для українців-біженців,

де шукати роботу,

як легально працевлаштуватися,

як визначити роботодавців-шахраїв;

найбільш затребувані професії на польському ринку праці;

українські дипломи про вищу освіту в Польщі: що з ними робити і куди йти?

як здобути освіту в Польщі за популярними спеціалізаціями;

вікові ліміти українців для вступу до ВИШу;

стипендія українським слухачам польських ВИШів.

6. Бізнес по-польськи:

умови перенесення українського бізнесу;

законодавче регулювання;

оподаткування;

оподаткування заробітної плати;

бухгалтерія.

А також багато інших секретів і практичних лайфхаків, що спростять бюрократичну складову легалізації свого перебування у Польщі.

Польща гостинно відкрила свої двері та тепло приймає кожного українця на своєму терені. Слов’янська спорідненість, схожі мови та подібні менталітети формують для українців максимальні комфортні умови для адаптації. «Мінфін» подбав про те, аби тимчасові «польські українці» склали загальну картину реальних речей у цій братській країні.

Отже, 30 березня о 12.00 годині (за часом по Києву) спеціально для Вас відбудеться єдиний безкоштовний вебінар «Польща для українців від А до Я: що робити, з чого починати».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.