Польський суд скасував штраф у $8 млрд “Газпрому” та партнерам по “Північному потоку 2” — Finance.ua
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Польський суд скасував штраф у $8 млрд “Газпрому” та партнерам по “Північному потоку 2”

Фондовий ринок
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Польський суд скасував штраф у $8 млрд “Газпрому” та партнерам по “Північному потоку 2”
Польський суд скасував штраф у $8 млрд “Газпрому” та партнерам по “Північному потоку 2”
Суд із захисту конкуренції та прав споживачів Польщі у понеділок скасував рішення польського антимонопольного регулятора про накладення штрафів на російського монополіста «Газпром» та п’ять європейських компаній-учасників проєкту будівництва газопроводу «Північний потік2».
Про це передає Інтерфакс-Україна.
Регулятор UOKiK, який повідомив про це рішення суду, заявив, що оскаржуватиме це рішення після вивчення повного тексту. Рішення суду може бути оскаржено в Апеляційному суді у Варшаві, а потім — у Верховному суді.
Суд зазначив, що спільне підприємство так і не було створено, і оцінка наслідків для економіки, а також спроби учасників проекту обійти законодавство виходить за межі відповідальності UOKiK, зазначається у прес-релізі.
Як повідомлялося, в 2020 році UOKiK завершив дворічне розслідування, за підсумками якого оголосив, що кредитні угоди, укладені між компаніями Nord Stream 2 AG, ПАТ «Газпром» та західними фінансовими інвесторами з метою фінансування проєкту «Північний потік 2», були, за суттю антимонопольного законодавства республіки Польща, концентрацією бізнесу, у зв’язку з чим, на думку польських чиновників, було потрібне подання повідомлення до UOKiK.
Антимонопольний орган Польщі оштрафував «Газпром» та західних фінансових інвесторів.
UOKiK наклав на партнерів максимальний штраф — у розмірі 10% виторгу: $7,755 млрд на «Газпром», Engie Energy — $14,8 млн, Uniper — $8 млн, OMV — $23,4 млн, Wintershall Dea — $8 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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