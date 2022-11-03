Польські концерни Orlen та PGNiG об'єдналися в одну компанію — Finance.ua

Польські концерни Orlen та PGNiG об'єдналися в одну компанію Вчора 12:39 — Фондовий ринок

Польські концерни Orlen та PGNiG об'єдналися в одну компанію

Польський нафтовий концерн PKN Orlen об’єднався в одну компанію із газовим концерном PGNiG.

Про це повідомив польський нафтогазовий концерн.

«Злиття відбулося відповідно до ст. 492 Польського кодексу комерційних компаній шляхом передання всіх прав та обов’язків (активів та зобов’язань) PGNiG до PKN Orlen з відповідним збільшенням акціонерного капіталу PKN Orlen шляхом випуску акцій для злиття, які PKN Orlen розподіляє серед акціонерів PGNiG», — йдеться в повідомленні.

Через злиття акціонерний капітал Orlen збільшено з 0,783 млрд злотих до 1,451 млрд злотих. Загальна кількість усіх випущених акцій після здійснення операції становить понад 1,16 млрд акцій номінальною вартістю 1,25 злотих кожна.

Згідно з підписаним у липні планом злиття компаній, в обмін на одну акцію PGNiG її акціонери отримають 0,0925 акцій Orlen.

«Ми об’єдналися з PGNiG. У такий спосіб ми завершуємо процеси поглинання, завдяки чому входимо до числа 150 найбільших компаній світу. Ми створили потенціал для реалізації багатомільярдних інвестицій, що зміцнюють безпеку та енергетичну незалежність Центральної Європи», — заявив головний виконавчий директор PKN Orlen Даніель Обайтек.

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