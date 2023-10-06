Польська LOT хоче відновити польоти в Україну, «щойно стане можливо» — Finance.ua
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Польська LOT хоче відновити польоти в Україну, «щойно стане можливо»

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Польська LOT хоче відновити польоти в Україну, «щойно стане можливо»
Польська LOT хоче відновити польоти в Україну, «щойно стане можливо»
Польська авіакомпанія LOT зацікавлена відновити польоти в Україну «так швидко, як це буде можливо відповідно до безпекової ситуації».
Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
У своїй стратегії розвитку на наступні чотири роки, до 2028 року, LOT вбачає аеропорт «Бориспіль» головним стратегічним партнером у питанні відновленні рейсів до України.
LOT зазначає, що бачить великі можливості в українському ринку повітряних перевезень. «Відновлення польотів та взаємовигідна співпраця між Польщею та Україною розширить мережу повітряних маршрутів у Східній Європі. Зараз у Польщі проживає кілька мільйонів українців, тож зручне й швидке сполучення з Польщею — ще важливіша потреба, ніж раніше», — заявили у компанії.
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Виконавчий директор LOT Міхал Фійол зазначив, що компанія хоче розширити співпрацю з аеропортом «Бориспіль» і «прагне відновити сполучення з Україною, щойно ситуація стане безпечною».
Президент асоціації Polish Airports Станіслав Войтера також зазначив, що сподівається на «якнайшвидше відновлення польотів» та залучення українських аеропортів та авіакомпаній до регулярних польотів між країнами.
На переговорах досягли домовленостей щодо майбутніх польотів між «Борисполем» і польськими аеропортами, зокрема аеропортом ім. Фредеріка Шопена у Варшаві, який є основною базою для LOT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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