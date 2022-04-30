Польська компанія зацікавлена у входженні на український ринок АЗС — Зеленський — Finance.ua
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Польська компанія зацікавлена у входженні на український ринок АЗС — Зеленський

Вчора 10:46Технології&Авто
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Президент Володимир Зеленський обговорював із президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального.
Про це він розповів у інтерв’ю представникам польських ЗМІ.
«Польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим Нафтогазом та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть», — сказав він.
Нагадаємо, дефіцит пального в Україні в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Але очікується незначне подорожчання нафтопродуктів. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Чому пальне зараз у дефіциті? Нинішній ефіцит пального глава Мінекономіки пояснила тим, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України.
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За матеріалами: Економічна Правда
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