Президент Володимир Зеленський обговорював із президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального.
Про це він розповів у інтерв’ю представникам польських ЗМІ.
«Польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим Нафтогазом та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть», — сказав він.
Нагадаємо, дефіцит пального в Україні в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Але очікується незначне подорожчання нафтопродуктів. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Чому пальне зараз у дефіциті? Нинішній ефіцит пального глава Мінекономіки пояснила тим, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України.