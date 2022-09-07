Покинуту церкву перетворили на сучасний особняк: ціна (фото) — Finance.ua
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Покинуту церкву перетворили на сучасний особняк: ціна (фото)

Нерухомість
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Церковна будівля 19 століття у графстві Девон (Англія) була пошкоджена внаслідок пожежі у 2019 році. Після цього її не використовували за призначенням. Друге життя в об’єкт допомогла вдихнути родина Вотсонів.
Покинуту церкву перетворили на сучасний особняк: ціна (фото)

Історія церкви

Будинок, що отримав назву Trinity House, раніше був парафіяльною церквою Святої Трійці у графстві Девон. Готична будівля була збудована у 1894 році за проектом архітектора Джона Вотсона. З 2001 року церкву почали використовувати як центр дозвілля дітей. А 2019-го тут сталася пожежа.
Покинуту церкву перетворили на сучасний особняк: ціна (фото)
Разом з архітекторами, які брали участь у проекті, Вотсони подбали про збереження оригінального фасаду церкви. Вдалося відновити й автентичні елементи всередині, зокрема, центральний вітраж. Зараз про те, що ця будівля — приватна садиба, свідчать лише нові сходи, динаміки для музики, інтелектуальне освітлення та сучасні меблі.
Покинуту церкву перетворили на сучасний особняк: ціна (фото)
Пара залишила відкрите планування. Вівтар перетворили на бар та ігрову кімнату з більярдним столом. По центру розташована обідня зона, яка веде відразу в дві зони — вітальню з роялем та сучасну кухню. Наразі колишню церкву знову виставлено на продаж.
Її ціна становить 3,7 мільйонів фунтів стерлінгів або близько 4,3 мільйонів доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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