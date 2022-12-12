«Поки непагано»: міністерка фінансів США — про перші дні роботи стелі цін на нафту з рф — Finance.ua
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«Поки непагано»: міністерка фінансів США — про перші дні роботи стелі цін на нафту з рф

Енергетика
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Міністерка фінансів США Джанет Єллен назвала непоганими результати перших днів роботи стелі цін на російську нафту та наголосила на готовності США підтримувати Україну стільки часу, скільки знадобиться.
Про це вона розповіла в інтерв’ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS, повідомляє Bloomberg.
Країни G7 та Європейський Союз з 5 грудня встановили верхню межу ціни, яку росія може стягувати за експорт нафти і при цьому отримувати доступ до критично важливих транспортних послуг, що надаються компаніями ЄС та Британії.
«Обмеження ціни набуло чинності лише на початку цього тижня, але я б сказала, що поки все йде непогано», — прокоментувала вона.
Крім того, на запитання про те, як довго може тривати такий рівень підтримки, Єллен відповіла: «Стільки, скільки буде потрібно».
Такі слова міністерки відповідають висловлюванням президента США Джо Байдена, який у неділю вкотре підтвердив підтримку України з боку США у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським. Байден заявив, що США зобов’язуються продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, а також притягнути росію до відповідальності за війну.
США пообіцяли 38 млрд дол. військової допомоги та вже надали 13 млрд дол прямої допомоги Україні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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