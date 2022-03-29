Покупцями військових облігацій стали вже понад 3 тис. громадян та бізнесів – НБУ — Finance.ua

Покупцями військових облігацій стали вже понад 3 тис. громадян та бізнесів – НБУ

Вчора 13:33 — Фондовий ринок

Кількість покупців військових облігацій серед населення та бізнесу за минулий тиждень зросла на 1 тисячу — до понад 3 тис..

Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

«Від моменту запуску військових облігацій їхніми власниками стали понад 3 тис. громадян та представників українського бізнесу. Вони придбали військові ОВДП на загальну суму 4,5 млрд грн та $1,6 млн», — йдеться в релізі центробанку.

Тижнем раніше НБУ повідомив, що понад 2 тис. громадян та бізнесів придбали військові ОВДП на загальну суму 4 млрд грн та $742 тис.

Обсяг торгів на вторинному ринку зріс за тиждень із 6 млрд грн до 6,6 млрд грн.

Нацбанк нагадав, що Мінфін станом на 28 березня на чотирьох аукціонах із розміщення військових облігацій залучив 26 млрд грн та $12 млн терміном близько року та ставку, відповідно, 11% та 3,7% річних.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій — до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк, який уже придбав ці папери на 20 млрд грн.

На найближчих аукціонах 29 березня Мінфін запропонує і гривневі, і валютні військові облігації.

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