Покупцями військових облігацій стали вже понад 3 тис. громадян та бізнесів – НБУ — Finance.ua
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Покупцями військових облігацій стали вже понад 3 тис. громадян та бізнесів – НБУ

Вчора 13:33Фондовий ринок
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Кількість покупців військових облігацій серед населення та бізнесу за минулий тиждень зросла на 1 тисячу — до понад 3 тис..
Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).
«Від моменту запуску військових облігацій їхніми власниками стали понад 3 тис. громадян та представників українського бізнесу. Вони придбали військові ОВДП на загальну суму 4,5 млрд грн та $1,6 млн», — йдеться в релізі центробанку.
Тижнем раніше НБУ повідомив, що понад 2 тис. громадян та бізнесів придбали військові ОВДП на загальну суму 4 млрд грн та $742 тис.
Обсяг торгів на вторинному ринку зріс за тиждень із 6 млрд грн до 6,6 млрд грн.
Нацбанк нагадав, що Мінфін станом на 28 березня на чотирьох аукціонах із розміщення військових облігацій залучив 26 млрд грн та $12 млн терміном близько року та ставку, відповідно, 11% та 3,7% річних.
Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій — до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк, який уже придбав ці папери на 20 млрд грн.
На найближчих аукціонах 29 березня Мінфін запропонує і гривневі, і валютні військові облігації.

Як придбати військові облігації України

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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