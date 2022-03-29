Покупці шукають в іншому місці: за тиждень експорт нафти з росії впав на 26% — Finance.ua
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Покупці шукають в іншому місці: за тиждень експорт нафти з росії впав на 26%

Вчора 21:33Енергетика
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Експорт нафти з росії за тиждень з 17 по 23 березня 2022 року скоротився більш ніж на чверть порівняно з попереднім тижнем.
За даними Bloomberg, за цей період середньодобові поставки з країни склали 495 300 тонн, що на 26,4% менше, ніж тижнем раніше. Це еквівалентно приблизно 3,63 мільйона барелів на день.
У звітах не вказувалися які-небудь причини для настільки різкого зниження попиту, проте аналітики ринку припустили, що Росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох з її звичайних покупців знайти альтернативні джерела енергії після російського військового вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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