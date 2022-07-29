Поїзди до Польщі змінять графік: «Укрзалізниця» оголосила новий розклад — Finance.ua
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Поїзди до Польщі змінять графік: «Укрзалізниця» оголосила новий розклад

Особисті фінанси
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Поїзди до Польщі змінять графік: «Укрзалізниця» оголосила новий розклад
Поїзди до Польщі змінять графік: «Укрзалізниця» оголосила новий розклад
В Україні з середини серпня зміниться графік руху двох поїздів до Польщі. Рейси прискорять — час у дорозі між Києвом та Варшавою зменшиться на півтори години, а між Києвом та Хелмом — на 40 хвилин.
Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» (УЗ). Зміниться графік таких поїздів:
  • № 67 Київ — Варшава: з 15 серпня поїзд відправлятиметься з Києва о 17:27 (замість 18:23) та прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).
  • № 24 Хелм — Київ: з 16 серпня поїзд відправлятиметься з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме до Києва за звичайним розкладом, о 07:29.
Крім того, до поїзда Київ — Варшава з 7 серпня буде додано ще два вагони. Продаж квитків на місця в них розпочався з 29 липня.
Забудьте про черги на залізничних вокзалах і витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Якщо потрібен квиток, скористайтеся сервісом Proizd.ua. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож — спробуйте та переконайтеся.

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За матеріалами:
Обозреватель
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