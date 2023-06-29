Погіршення в економіці, продовження війни та «чорні лебеді»: які чинники можуть вплинути на ІТ-сектор у 2023 році — Finance.ua
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Погіршення в економіці, продовження війни та «чорні лебеді»: які чинники можуть вплинути на ІТ-сектор у 2023 році

Фондовий ринок
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Погіршення в економіці, продовження війни та «чорні лебеді»: які чинники можуть вплинути на ІТ-сектор у 2023 році
Погіршення в економіці, продовження війни та «чорні лебеді»: які чинники можуть вплинути на ІТ-сектор у 2023 році
У 2023 році на ІТ-сектор впливатимуть три фактори: завершення постковідного буму цифровізації, погіршення макроекономічної ситуації та продовження війни в Україні.
Скоріше за все, спостерігатиметься сповільнення ІТ-експорту, пише DOU з посиланням на віце-президента, голову «ЕРАМ Україна» Степана Мітіша.
За його словами, саме цього року буде відчуватися повний масштаб наслідків впливу війни на індустрію. Якщо вона триватиме й надалі, на позитивні тенденції чекати не варто.
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Розвиватися галузі також заважає те, що затягнулося впровадження механізму бронювання айтівців. Нині збільшилася кількість заброньованих критично важливих для бізнесу фахівців. Також потрібно мати прозору процедуру тимчасового виїзду.
Водночас виконавчий директор IT Ukraine Костянтин Васюк вважає, що для зростання у 2023 році немає жодних причин. Інерційні процеси дали показники зростання у першому кварталі, натомість проривні - будуть лише з появою гарних новин з фронту та з високими темпами відновлення країни після війни.
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Чим довше триватиме війна, тим гіршими будуть наслідки. Однак українська IT-індустрія продовжує працювати на збереження та зміцнення своєї позиції на світовому ринку. Це допомагає тримати ситуацію на нинішньому рівні.
Васюк також зазначив, що проблеми з бронюванням та тимчасовими виїздами фахівців є основними проблемами для галузі.
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Водночас керівник команди досліджень Львівського IT Кластера Ярина Возняк вказала, що за умови збереження нинішніх трендів за результатами 2023-го обсяг експортного виторгу буде на рівні $7,2−7,4 млрд. Це за умови, що не буде нових непередбачуваних обставин, «чорних лебедів» (концепція, згідно з якою важкопрогнозовані події зі значними наслідками мають особливі характеристики).
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Експерт вважає, що найбільше наслідки війни будуть помітні після перемоги, коли почнеться етап стабілізації ситуації, відкриються кордони тощо. Очевидно, що чим тривалішою є війна, тим серйозніший вплив зазнає кожна галузь.
Якщо розглядати короткострокову перспективу, то вже наприкінці цього року в компаній можуть закінчуватися давні контракти, а залучити нових клієнтів може бути складніше через війну.
Компаніям важливо шукати нові рішення та стратегії продажів, можливо, об'єднуватись в консорціуми.

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За матеріалами:
УБР
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