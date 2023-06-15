Подвійні стандарти: підприємці закликали переглянути перелік територій для звільнення від податків — Finance.ua

Подвійні стандарти: підприємці закликали переглянути перелік територій для звільнення від податків Сьогодні 21:37 — Особисті фінанси

Подвійні стандарти: підприємці закликали переглянути перелік територій для звільнення від податків

Спілка українських підприємців (СУП) ініціювала звернення до Кабміну щодо затвердження актуального списку територій, де ведуться бойові дії, щоб звільнити від оподаткування бізнес, виробничі потужності якого постраждали.

«Через розбіжності у законодавстві склалася ситуація, коли діють подвійні стандарти щодо питання звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно… за знищене або пошкоджене нерухоме майно, а також порядок дій при втраті первинних документів внаслідок бойових дій», — зазначили в СУП.

Проблема полягає у розбіжностях щодо розуміння того, які території вважати такими, де велися (ведуться) активні бойові дії, а які - зонами можливого ведення бойових дій.

Так, частина українських підприємців, зокрема у Харківській області, які зазнали та продовжують зазнавати втрат, не можуть скористатися правом на звільнення від оподаткування, передбаченим законом № 3050-IX.

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Підприємці закликали переглянути критерії визначення зон з бойовими діями та включати не лише території, де безпосередньо відбувалися бої, але й прифронтові зони, що перебувають під ракетними обстрілами.

В підсумку СУП закликав:

усунути невизначеність щодо сплати майнових, екологічних податків та плати за землю;

скоригувати перелік територій, де велися активні бойові дії, зокрема включити до нього Харків та всю Харківську область, або ініціювати перегляд норм про звільнення від податків — поширити їх на всі території, де ведуться (велися) бойові дії;

врахувати пропозиції Харківської ОВА щодо територій, які потрібно включити до переліку;

узаконити актуалізований перелік територій активних бойових дій шляхом внесення доповнень до наказу Мінреінтеграції № 309, яким керується податкова служба.

Підприємці додали, що перегляд списку спрямований на захист підприємств, які розташовані на вже звільнених територіях, однак їхнє майно пошкоджено або знищено. Вони не можуть відновити діяльність, отримувати доходи та сплачувати податки.

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УБР За матеріалами:

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