Подвійні платіжки за газ: чому українцям досі не повернули переплату за газ колишні постачальники — Finance.ua

Подвійні платіжки за газ: чому українцям досі не повернули переплату за газ колишні постачальники Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Подвійні платіжки за газ: чому українцям досі не повернули переплату за газ колишні постачальники

Частина українців ще у травні двічі заплатила за газ: газзбутам, які раніше постачали блакитне паливо, а також «Нафтогазу», який став постачальником практично для всього населення. Водночас гроші не вдається повернути досі.

Про це повідомляє ГазПравда.

Як зазначається, багато українців досі не дочекалися від газзбутів повернення так званих зайвих проплат за травень.

Компанії виставили рахунки за газ, який в останній місяць весни навіть не постачали. Але платіжки за нього все одно надіслали. І чимало людей устигли сплатити, а тепер не можуть повернути свої кошти.

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У Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у таких діях газзбутів вбачають ознаки шахрайства й анонсують штрафи та позбавлення ліцензій.

Чому за газ у травні дехто заплатив двічі

Тема зайвих квитанцій за травень від низки регіональних газзбутів, які постачали газ більшості українців по квітень цього року включно, сколихнула громадськість ще в червні. Адже багато хто зі споживачів, не знаючи про автоматичну зміну постачальника, сплатив газзбутівську квитанцію. А потім виявив, що насправді за травень мав сплатити вже новому постачальнику — Нафтогазу. Державна компанія згодом надіслала травневі платіжки за точно такі ж об’єми палива, як і раніше газзбути.

Перераховувати проплати за травень Нафтогазу газзбути не стали (через відсутність відповідного механізму). Автоматично повертати гроші назад людям — також. Натомість регіональні газопостачальні компанії вимагали написати заяву й надіслати разом із цілим стосом документів.

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Однак багатьом споживачам газзбути відмовили в поверненні коштів навіть після надсилання відповідних заяв.

Крім того, деякі споживачі повідомили, що колишні постачальники відмовилися повертати їм переплачені кошти, посилаючись на форс-мажорні обставини через повномасштабну війну.

«Вважаємо такі дії постачальників газу порушенням норм законодавства у сфері газопостачання, зокрема Правил постачання природного газу та ліцензійних умов з постачання газу, та рекомендуємо споживачам газу звертатись із скаргами до НКРЕКП», — каже консультантка інформаційно-консультаційного центру ГазПравда Наталія Камінська.

У діях газзбутів НКРЕКП вбачає шахрайство

НКРЕКП отримала вже сотні скарг від людей, які за 5 місяців так і не змогли повернути свої переплати, повідомив у коментарі Фактам, ICTV член НКРЕКП Валерій Тарасюк. За його словами, НКРЕКП також звернулася до газзбутів з вимогою повернути переплати.

«Вони кажуть: ой, у нас брак коштів, десь вони пішли на виплату зарплати, але вже немає чим зарплату платити, будемо десь добувати», — переказує виправдання газзбутів Валерій Тарасюк.

НКРЕКП може оштрафувати недобросовісних постачальників і навіть анулювати їм ліцензію. Але спочатку треба прийти до них з перевіркою. А це під час війни складно, переконують у Нацкомісії. Тому поки що гуззбути «просто переконують» повернути переплати.

«Ми маємо комунікацію, ми їх спонукаємо до цих дій, і з кожним днем випадків повернення цих переплат більше і більше. З перевірками зараз у час воєнного стану також є перепони, але ми рухаємося в цьому напрямку. Та поки ми спілкуємося як по-хорошому, так і не дуже по-хорошому через регуляторну процедуру», — пояснює член НКРЕКП.

Точно не по-хорошому буде тим постачальникам, які в червні надіслали людям платіжки за травень, попри те, що не постачали газ у останній місяць весни.

«Газзбут точно знає, що в нього не було газу поставити населенню, він точно знає, що газ постачав постачальник „останньої надії“. І попри це виставив рахунок. Це — ознаки шахрайства, будемо разом з правоохоронними органами розслідувати», — заявив Валерій Тарасюк.

Довідка Finance.ua:

Як написати заяву на повернення переплати

Зразок такої заяви можете знайти на сайті вашого колишнього газзбуту чи тут на ГазПравді

До заяви, як просять газзбути, необхідно додати:

копію паспорта (1-6 сторінки);

копію ідентифікаційного коду;

копію квитанції про помилкову оплату;

довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку).

На копіях документів має бути зроблений посвідчувальний напис («Згідно з оригіналом»), а також підпис, ПІБ власника документа і дата.

Підписану заяву та документи можна направити на поштову адресу: 01010, місто Київ, вул. Московська, будинок 32/2.

Також підписану заяву та документи можна направити на електронну скриньку contact@gaszbut.com.ua . Але в цьому разі заява та копії документів, що додаються, повинні бути завірені за допомогою електронного підпису (ЕЦП).

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