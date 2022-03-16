Податки: як було і як стало — Finance.ua

Податки: як було і як стало

Вчора 19:02 — Казна та Політика

Проти ночі на 15 березня Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні анонсував податкову реформу. Її мета — забезпечити функціонування бізнесу в умовах війни там, де немає бойових дій.

Перший момент озвучених податкових змін стосується якраз таки оподаткування. Тепер замість ПДВ і податку на прибуток бізнес повинен сплачувати 2% від обороту. Також Президент гарантував спрощений облік.

Ставки ПДВ у 2022 році такі:

20% — загальна ставка;

14% — ставка для деяких сільськогосподарських товарів;

7% — ставка ПДВ для медвиробів, лікарських засобів, екскурсійних послуг відвідувачам музеїв, показу оригінальних творів, адаптованих фільмів, послуг тимчасового розміщення/проживання;

0% — експортна ставка.

ПДВ — доволі широка стаття поповнення бюджету країни. Тільки в січні 2022 року за результатами роботи платники задекларували до сплати 10,6 млрд грн податку на додану вартість.

Для малого бізнесу, тобто для ФОП I та II групи, застосовується добровільна сплата Єдиного податку. «Якщо можете — сплачуйте, не можете — нема питань», — пояснив Володимир Зеленський.

Ставка Єдиного податку для ФОП I групи з 1 січня 2022 року становить до 10% прожиткового мінімуму на місяць. Це 248,1 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб зараз встановлений на рівні 2481 грн.

Ставка Єдиного податку для ФОП II групи на місяць — 20% від мінімальної зарплати. Ще в грудні 2021-го мінімалку підвищили до 6500 грн, отже ФОПам II групи потрібно щомісяця сплачувати 1300 грн.

Раніше президент заявив , що на час війни та для повоєнного розвитку України потрібна нова податкова модель:

«Слід оновити і фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна виявляти пружність. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити будь-що, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активам та накопиченням».

Він також закликав український бізнес повертатися до роботи у містах, де є безпечні умови.

«Аптека, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже розпочиналося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто може працювати. Економічне придушення України — це одне із завдань війни проти нас сьогодні», — зазначив Зеленський.

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