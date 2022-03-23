Податковий Комітет схвалив анонсовану раніше «митну реформу»: що вона передбачає — Finance.ua

Податковий Комітет схвалив анонсовану раніше «митну реформу»: що вона передбачає

Вчора 11:02 — Казна та Політика

Податковий Комітет Верховної Ради 22 березня схвалив анонсовану раніше «митну реформу» — законопроєкт № 7190.

Про це повідомив народний депутат ВР Ярослав Железняк на своїй сторнці у Facebook.

Що це дасть? Серед іншого законопроєкт передбачає звільнення імпорту від мита та ПДВ, а також призупинення реєстрації платником ПДВ для нових «спрощенців» замість анулювання.

«Наступний крок — голосування в залі. Щось мені підказує, що підтримка бізнесу зайде одразу за основу та в цілому», — написав нардеп.

Основні зміни для імпортерів:

ввезення товарів імпорту звільняється від мита. Норма не розповсюджується на товари з РФ, РБ та ТОТ;

з 1 квітня 2022 до завершення воєнного стану звільняються від ПДВ операції з ввезення товарів «спрощенцями» 1-3 груп;



для переліку товарів, визначених Кабміном, скасовується обов’язок подавати дозвільні документи, необхідні при імпорті (санітарні, екологічні та інші).



Основні зміни для платників ПДВ при переході на спрощену систему оподаткування на період воєнного стану:

реєстрація платником ПДВ призупиняється (НЕ анулюється);

забороняється торгувати товарами із РФ, РБ та ТОТ;



датою переходу на спрощену систему є дата зазначена у заяві;

за всі товари, придбані з ПДВ до переходу на спрощену систему і використані під час перебування на спрощеній системі, після закінчення воєнного стану треба буде нарахувати ПДВ.



Основні зміни для власників нерухомості:

за 2021 та 2022 роки не сплачується податок на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій;

з 1 березня 2022 року до 31 грудня року, в якому буде скасовано воєнний стан, не сплачується податок на нежитлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій.



Інші новації законопроекту:

органи місцевого самоврядування наділяються правом впроваджувати місцеві податки (які передбачені ПКУ) та вносити зміни до раніше встановлених (зменшувати/збільшувати ставки) без поширення вимог регуляторного законодавства;

зупинення строків давності не стосуватиметься випадку, якщо воєнний чи надзвичайний стан введено не на всій території України;



дохід від продажу власної с/г продукції оподатковуватиметься податковим агентом, а не фізичною особою самостійно;

передбачається, що для експортерів пального також не підлягає бюджетному відшкодуванню сума від’ємного значення з ПДВ, визначеного за відповідний звітний період, до розрахунку якої включено суми податкового зобов’язання за операціями із застосуванням ставки ПДВ для пального 7%. Такі суми будуть зараховуватися до податкового кредиту наступного періоду;

строк звільнення від сплати екологічного податку встановлюється із 1 березня 2022 року до 31 грудня року в якому буде скасовано воєнний стан (замість повністю 2022 року). Та застосовуватися таке звільнення буде до суб’єктів зареєстрованих на територіях де велися бойові дії, а не до об’єктів, які знаходяться на цих територіях;

на період запровадження воєнного стану та/або надзвичайного стану дозволяється реалізовувати вроздріб тільки через аптеки спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, об’ємом до 100 куб см;



вводиться мораторій на документальні перевірки дотримання вимог законодавства з питань митної справи;



зупиняється низка строків передбачених Митним кодексом;



на період воєнного стану призупиняється реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності;



МКУ може встановлювати перелік товарів, на міжнародні передачі яких не поширюється дія Закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»;



при дотриманні певних умов дозволяється виробництво із подальшим вивезенням за межі митної території України спирту етилового денатурованого.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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