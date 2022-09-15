Податковий комітет Ради рекомендує повернути акцизи на пальне — Finance.ua

Податковий комітет Ради рекомендує повернути акцизи на пальне Вчора 16:12 — Казна та Політика

На засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради ухвалили рішення рекомендувати Парламенту ухвалити у другому читанні законопроект про повернення акцизу на пальне.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.

«Метою законопроекту № 7668-д є створення у період дії воєнного стану «умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових платежів», — написав нардеп у своєму Телеграм-каналі.

Відповідно до законопроекту ставки акцизу становитимуть:

бензин — 100 євро за 1000 л.

дизель — 100 євро за 1000 літрів.

скраплений газ — 52 євро за 1000 літрів.

біобензин — 26 євро за 1000 л.

біодизель — 18 євро за 1000 літрів.

Довідка Finance.ua:

у березні Верховна Рада скасувала акциз та знизила ПДВ на бензин, дизпаливо та скраплений газ. Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Документ передбачав нульову ставку акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ, а також зниження ПДВ із 20 до 7%;

30 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроект № 7668 «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку», яким акцизи повертаються на довоєнний рівень.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.