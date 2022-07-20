Податкова виявила 24 млрд гривень легалізованих доходів, отриманих злочинним шляхом — Finance.ua
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Податкова виявила 24 млрд гривень легалізованих доходів, отриманих злочинним шляхом

Кримінал
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Податкова виявила 24 млрд гривень легалізованих доходів, отриманих злочинним шляхом
Податкова виявила 24 млрд гривень легалізованих доходів, отриманих злочинним шляхом
У І півріччі 2022 року підрозділи запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, провели 141 документальну перевірку та склали 76 актів, з яких 23 перевірки з ознаки кримінального правопорушення.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
За результатами проведеної роботи складено 447 аналітичних досліджень, з яких 260 за матеріалами правоохоронних органів.
Загальна сума виявлених ймовірних легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 24,3 млрд грн, сума завданих збитків державі — 15,5 млрд гривень.
«Виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій — ще один інструмент, який задіяний в організації роботи щодо виявлення фактів одержання та відмивання злочинних доходів. За результатами проведеної роботи направлено 1983 повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу України про виявлені підозрілі фінансові операції», — повідомляє податкова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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