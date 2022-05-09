Податкова в квітні перевиконала план наповнення бюджету на 2,5 мільярда — Гетманцев — Finance.ua
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Податкова в квітні перевиконала план наповнення бюджету на 2,5 мільярда — Гетманцев

Вчора 19:05Казна та Політика
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Бюджет України Бюджет України, zn.ua
Податкова служба в квітні перевиконала план наповнення бюджету на 2,5 млрд грн, або на 6%.
Про це написав голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«У квітні план наповнення бюджету перевиконала податкова служба на 2,5 млрд або на 6%, а рік до року за загальним фондом бюджету перевиконання становить 8,5 млрд або на 23%. За такі результати окрема подяка платникам податків, які продовжують чесно та в повному обсязі сплачувати податки», — наголосив Гетманцев.
Раніше він казав, про те, що рівень сплати ЄСВ за січень-квітень перевищує очікування з урахуванням війни, масової зовнішньої та внутрішньої міграції населення та падіння економіки.

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Також Гетманцев розповів, скільки недоотримує український бюджет. Попри постійну фінансову допомогу партнерів, державному бюджету України не вистачає $5-7 млрд щомісячно. Адже витрати на війну коштують бюджету у чотири рази більше, ніж у відносно мирний час.

Довідка Finance.ua:

  • Кількість переміщених у більш безпечні області підприємств за урядовою програмою релокації бізнесу зросла до 500, із них 300 розпочали роботу, ще 122 передано на транспортування, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За матеріалами: Finance.ua
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