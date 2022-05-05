Податкова служба Великобританії сьогодні відкликала статус Мосбіржі як визнаної фондової біржі — Finance.ua
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Податкова служба Великобританії сьогодні відкликала статус Мосбіржі як визнаної фондової біржі

Вчора 12:35
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Податкова служба Великобританії офіційно оголосила про відкликання з 5 травня статусу визнаної у Московської біржі.
Інформація про це з’явилася на офіційному вебсайті відомства.
«Оскільки обмеження для британських інвесторів залишаються чинними, HMRC відкликала статус визнаної фондової біржі Московської фондової біржі з 5 травня 2022 року», — йдеться у повідомленні служби.
Як обґрунтування рішення HMRC назвала обмеження, що діють на Мосбіржі.
«У світлі обмежень, що зберігаються на операції на Московській фондовій біржі від імені інвесторів з Великобританії, HMRC вважає недоречним, що вона продовжує називатися визнаною фондовою біржею відповідно до розділу 1005 Закону про прибутковий податок 2007 року», — зазначили в службі.
Вперше про плани відкликати свій статус визнаної Мосбіржі в HMRC заявили 19 квітня.
Що це значить
Відкликання статусу означає, що інвестори не зможуть отримати доступ до деяких податкових пільг Великобританії під час торгівлі цінними паперами на Московській біржі.

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За матеріалами: Finance.ua
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