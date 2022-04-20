Податкова служба Великобританії позбавить Московську біржу статусу визнаної фондової біржі — Finance.ua

Податкова служба Великобританії позбавить Московську біржу статусу визнаної фондової біржі

Вчора 11:33 — Фондовий ринок

відкликано у світлі чинних обмежень через війну Росії в Україні, пише Податкова служба Великобританії позбавить Московську біржу (MOEX) статус визнаної фондової біржі. Її статус будечерез війну Росії в Україні, пише prozoro.net.ua

Проект рішення опубліковано на сайті відомства.

«У світлі чинних обмежень на операції на Московській фондовій біржі від імені британських інвесторів, Управління з податкових та митних зборів Її Величності вважає недоречним, що вона, як і раніше, вважається визнаною фондовою біржею відповідно до статті 1005 Закону про податок на прибуток від 2007 року», — йдеться у повідомленні.

Британія з іншими західними союзниками шукає нові способи посилення тиску на росію після повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, цілями є багаті еліти та ключові галузі. Союзники намагаються перекрити доступ до Міжнародної фінансової системи.

«Відкликання визнаного статусу Московської фондової біржі посилає чіткий сигнал про те, що Росія не має підстав для нових інвестицій», — заявила у своїй заяві фінансовий секретар Міністерства фінансів Великобританії Люсі Фрейзер.

Великобританія заявила, що цей крок був відповіддю на обмеження, які Банк рф наклав на іноземних інвесторів, пославшись на заборону Московської біржі від 28 лютого, яка не дозволяла брокерам продавати активи за вказівкою нерезидентів росії.

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