Податкова служба США подала позови на $44 млрд проти FTX та афілійованих компаній — Finance.ua

Податкова служба США подала позови на $44 млрд проти FTX та афілійованих компаній Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Податкова служба США подала позови на $44 млрд проти FTX та афілійованих компаній

Податкова служба США (IRS) подала позови на суму майже 44 млрд доларів проти збанкрутілої криптобіржі FTX і афілійованих з нею компаній та осіб.

Про це повідомляє CoinDesk , посилаючись на документи від 27 і 28 квітня.

Згідно джерелу, IRS висунула вимоги за класифікацією «Admin Priority», що дає змогу їм мати пріоритет над вимогами кредиторів у справі про банкрутство.

Загалом IRS висунула 45 претензій до компаній FTX, включно з West Realm Shires (юридична особа американського підрозділу FTX. US), Ledger Holdings (материнська компанія LedgerX і LedgerPrime), Blockfolio та інших.

Найбільші позови включають вимоги на суму 20,4 млрд доларів і 7,9 млрд доларів до компанії Alameda Research LLC, а також два позови на загальну суму 9,5 млрд доларів до компанії Alameda Research Holdings Inc. Приблизно 20 млрд доларів вимог стосуються податку на партнерство. Сума позову, що залишилася, включає утримані прибуткові податки і податки на заробітну плату в мільйонах доларів.

Адвокати засновника FTX, Сема Бенкмана-Фріда, 8 травня подали клопотання про відхилення 10 із 13 висунутих обвинувачень. Судовий процес проти бізнесмена запланований на 2 жовтня.

cryptomisto За матеріалами:

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