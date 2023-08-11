Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року — Finance.ua
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Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року

Фондовий ринок
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Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року
Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року
Державна податкова служба затвердила графік документальних планових перевірок платників податків у зв’язку із тим, що парламент з 1 серпня скасував мораторій на проведення перевірок для виробників та торговців підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та надавачів фінансових послуг.
Податківці збираються перевірити 15 банків у вересні - грудні 2023 року, повідомляє FinClub.
У вересні почнеться перевірка в трьох банках:
  • РВС Банк;
  • Піреус Банк МКБ;
  • Банк Альянс.
У жовтні - в 5 банках:
  • Банк «Кліринговий дім»;
  • Європейський промисловий банк (ЄПБ);
  • Перший інвестиційний банк (PINbank);
  • Банк Восток;
  • Укргазбанк.
У листопаді - в 4 банках:
  • Альтбанк;
  • Дойче Банк ДБУ;
  • Банк «Глобус»;
  • Комінбанк.
У грудні - в 3 банках:
  • Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк);
  • Банк «Український капітал»;
  • Банк інвестицій та заощаджень.
На початку серпня Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок 8 банків у IV кварталі 2023 року, зокрема ЄПБ та банк «Глобус», які також є у вищезазначеному переліку ДПС.
7 серпня НБУ анонсував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку ¾.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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