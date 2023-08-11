Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року — Finance.ua

Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року Сьогодні 17:01 — Фондовий ринок

Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року

Державна податкова служба затвердила графік документальних планових перевірок платників податків у зв’язку із тим, що парламент з 1 серпня скасував мораторій на проведення перевірок для виробників та торговців підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та надавачів фінансових послуг.

Податківці збираються перевірити 15 банків у вересні - грудні 2023 року, повідомляє FinClub.

У вересні почнеться перевірка в трьох банках:

РВС Банк;

Піреус Банк МКБ;

Банк Альянс.

У жовтні - в 5 банках:

Банк «Кліринговий дім»;

Європейський промисловий банк (ЄПБ);

Перший інвестиційний банк (PINbank);

Банк Восток;

Укргазбанк.

У листопаді - в 4 банках:

Альтбанк;

Дойче Банк ДБУ;

Банк «Глобус»;

Комінбанк.

У грудні - в 3 банках:

Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк);

Банк «Український капітал»;

Банк інвестицій та заощаджень.

На початку серпня Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок 8 банків у IV кварталі 2023 року, зокрема ЄПБ та банк «Глобус», які також є у вищезазначеному переліку ДПС.

7 серпня НБУ анонсував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку ¾

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