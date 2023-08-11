Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року — Finance.ua

Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року
Державна податкова служба затвердила графік документальних планових перевірок платників податків у зв’язку із тим, що парламент з 1 серпня скасував мораторій на проведення перевірок для виробників та торговців підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та надавачів фінансових послуг.
Податківці збираються перевірити 15 банків у вересні - грудні 2023 року, повідомляє FinClub.
У вересні почнеться перевірка в трьох банках:
- РВС Банк;
- Піреус Банк МКБ;
- Банк Альянс.
У жовтні - в 5 банках:
- Банк «Кліринговий дім»;
- Європейський промисловий банк (ЄПБ);
- Перший інвестиційний банк (PINbank);
- Банк Восток;
- Укргазбанк.
У листопаді - в 4 банках:
- Альтбанк;
- Дойче Банк ДБУ;
- Банк «Глобус»;
- Комінбанк.
У грудні - в 3 банках:
- Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк);
- Банк «Український капітал»;
- Банк інвестицій та заощаджень.
На початку серпня Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок 8 банків у IV кварталі 2023 року, зокрема ЄПБ та банк «Глобус», які також є у вищезазначеному переліку ДПС.
7 серпня НБУ анонсував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку ¾.
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