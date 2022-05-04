Податкова готує перевірки українсьому бізнесу: до кого прийдуть — Finance.ua
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Податкова готує перевірки українсьому бізнесу: до кого прийдуть

Вчора 18:37Особисті фінанси
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Навіть під час дії воєнного стану до деяких підприємців все ж можуть навідатися податкові органи з перевірками.
Про це бізнесменам нагадали у Державній податковій службі.
Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану вона забезпечує контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах:
  • торгівлі;
  • ресторанного господарства;
  • послуг.
Контроль здійснюється шляхом проведення фактичних перевірок.
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Першочергово такі перевірки проводяться за скаргами громадян щодо відмови суб’єктами господарювання у можливості проведення розрахунків за придбані товари (послуги) платіжною карткою, незастосування РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків за продаж підакцизної продукції; продажу алкогольних напоїв, у разі заборони такого продажу місцевою владою, під час дії воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • з 16 квітня 2022 року органам ДПС надано додаткові повноваження на здійснення контролю у сфері ціноутворення, тому при проведенні фактичних перевірок податківці контролюватимуть у тому числі і дотримання законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, дотримання граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) на деякі види товарів;
  • у разі, якщо при проведенні фактичних перевірок посадові особи органів ДПС вчиняють неправомірні дії, або наявна інформація щодо вчинення податківцями корупційних чи інших, пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомити про такі факти треба за телефоном 0800-501-007, обравши на інтерактивному голосовому відповідачі напрямок «5», або на електронну скриньку idd@tax.gov.ua.
За матеріалами: Finance.ua
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