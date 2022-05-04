Податкова готує перевірки українсьому бізнесу: до кого прийдуть — Finance.ua

Податкова готує перевірки українсьому бізнесу: до кого прийдуть

Вчора 18:37 — Особисті фінанси

Навіть під час дії воєнного стану до деяких підприємців все ж можуть навідатися податкові органи з перевірками.

Про це бізнесменам нагадали у Державній податковій службі.

Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану вона забезпечує контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах:

торгівлі;

ресторанного господарства;

послуг.

Контроль здійснюється шляхом проведення фактичних перевірок.

Першочергово такі перевірки проводяться за скаргами громадян щодо відмови суб’єктами господарювання у можливості проведення розрахунків за придбані товари (послуги) платіжною карткою, незастосування РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків за продаж підакцизної продукції; продажу алкогольних напоїв, у разі заборони такого продажу місцевою владою, під час дії воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

з 16 квітня 2022 року органам ДПС надано додаткові повноваження на здійснення контролю у сфері ціноутворення, тому при проведенні фактичних перевірок податківці контролюватимуть у тому числі і дотримання законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, дотримання граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) на деякі види товарів;

у разі, якщо при проведенні фактичних перевірок посадові особи органів ДПС вчиняють неправомірні дії, або наявна інформація щодо вчинення податківцями корупційних чи інших, пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомити про такі факти треба за телефоном 0800-501-007, обравши на інтерактивному голосовому відповідачі напрямок «5», або на електронну скриньку idd@tax.gov.ua.



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