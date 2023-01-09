Податкова амністія: українці задекларували активів на 6 млрд грн — Finance.ua
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Податкова амністія: українці задекларували активів на 6 млрд грн

Особисті фінанси
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Податкова амністія: українці задекларували активів на 6 млрд грн
Податкова амністія: українці задекларували активів на 6 млрд грн
За період дії добровільного декларування вартість амністованих активів перевищила 6 млрд грн, а сума збору до бюджету становить 372 млн грн.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«З початком війни українці активно продовжили виводити свої активи „з тіні“. З 24 лютого в рамках кампанії податкової амністії було подано 430 декларацій на суму понад 3,74 млрд грн, сума збору до бюджету склала 239,1 млн грн», — написав Гетманцев.
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil
Нагадаємо, одноразове добровільне декларування (або податкова амністія) стартувало в Україні з 1 вересня 2021 року, і мало тривати рік. Але потім Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу України, продовживши «податкову амністію» до 1 березня 2023 року.
У декларації громадяни України чи фізичні особи можуть вказати рухоме чи нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права та валютні цінності, одержані за рахунок незадекларованих доходів.

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За матеріалами:
УБР
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