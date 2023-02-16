Подача заяви на шлюб та розмитнення авто: у "Дії" невдовзі з'являться шість нових сервісів — Finance.ua

Подача заяви на шлюб та розмитнення авто: у "Дії" невдовзі з'являться шість нових сервісів Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Подача заяви на шлюб та розмитнення авто: у "Дії" невдовзі з'являться шість нових сервісів

Найближчим часом в застосунку та на порталі "«Дія» стануть доступними 6 сервісів, зокрема, щодо заяви про шлюб, розмитнення автомобілів та отримання витягу про несудимість.

Про це повідомляє Мінцифра.

За даними відомства, невдовзі з’являться в «Дії» послуги щодо:

подачі заяви на шлюб. Хтось із партнерів заповнює заяву в Дії, а інший підписує її електронним підписом;

заміни посвідчення водія. Це можливість замінити права не лише з ІD-карткою, а й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне або тимчасове проживання для іноземців;

скасування належного користувача. Не потрібно йти в сервісний центр МВС, писати заяву або чекати, поки вийде термін дії шерингу авто, на який його призначали;

витягу про несудимість. Отримати витяг з реєстру можна протягом кількох хвилин. Якщо дані є в реєстрах, інформація підтягнеться автоматично, й нічого не потрібно вводити вручну;

судових рішень. Без черг та бюрократії можна буде замовити рішення судової справи в Дії. Воно буде підписано електронним підписом судді й матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий документ;

розмитнення авто. Це можливість розмитнити авто в кілька кліків у застосунку.

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УНН За матеріалами:

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