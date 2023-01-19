Початок кінця: валютні доходи росії рекордно обвалилися — Finance.ua
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Початок кінця: валютні доходи росії рекордно обвалилися

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Надлишок валюти від експорту сировини, з якою російська економіка жила майже весь 2022 рік, відходить у минуле. За підсумками четвертого кварталу чистий приплив валюти до рф скоротився в 1,5 раза, до $31,4 млрд. Про це пише Moscowtimes.
Порівняно з рекордними значеннями другого кварталу, коли ціни на нафту та газ залишалися високими, а імпорт у росію згорнувся через санкції, річка валюти пересохла більш ніж удвічі, а поточні значення «валютного прибутку» економіки впали до рівнів середини 2021 року.
Початок кінця: валютні доходи росії рекордно обвалилися
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У грудні зайвої валюти в країні взагалі практично не залишилося: профіцит платіжного балансу впав до мізерних $1,7 млрд. Порівняно з листопадом (понад $10 млрд) показник скоротився в 6 разів, а якщо порівнювати з жовтнем — майже в 12 разів.
Головна причина — це падіння доходів від експорту: світові ціни на нафту знизилися, а на російські барелі рухнули. Якщо восени сорт Urals продавали дорожче за $70 за бочку, то в грудні це було вже $50, а в січні — менше $40. Знижка до Brent, таким чином, стала майже дворазовою.
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«Зниження цін на енергоносії, посилене дисконтами на Urals, позбавило російську економіку $20 млрд експортної виручки», — пише видання.
Ситуація погіршується значно швидше за прогнози, пишуть аналітики Goldman Sachs. Крім нафти, яку російські компанії змушені продавати за півціни, далося взнаки різке скорочення експорту газу, зазначає Росбанк: за підсумками року «Газпром» прокачав до Європи та Туреччини лише 85 млрд кубометрів — мінімальний обсяг з останніх років СРСР.
Крім того, мабуть, наприкінці року різко збільшився імпорт — це прискорило відтік валюти.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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