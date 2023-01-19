Початок кінця: валютні доходи росії рекордно обвалилися — Finance.ua

Початок кінця: валютні доходи росії рекордно обвалилися Сьогодні 19:05

Надлишок валюти від експорту сировини, з якою російська економіка жила майже весь 2022 рік, відходить у минуле. За підсумками четвертого кварталу чистий приплив валюти до рф скоротився в 1,5 раза, до $31,4 млрд. Про це пише Moscowtimes.

Порівняно з рекордними значеннями другого кварталу, коли ціни на нафту та газ залишалися високими, а імпорт у росію згорнувся через санкції, річка валюти пересохла більш ніж удвічі, а поточні значення «валютного прибутку» економіки впали до рівнів середини 2021 року.

Читайте також Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для путіна і лукашенка

У грудні зайвої валюти в країні взагалі практично не залишилося: профіцит платіжного балансу впав до мізерних $1,7 млрд. Порівняно з листопадом (понад $10 млрд) показник скоротився в 6 разів, а якщо порівнювати з жовтнем — майже в 12 разів.

Головна причина — це падіння доходів від експорту: світові ціни на нафту знизилися, а на російські барелі рухнули. Якщо восени сорт Urals продавали дорожче за $70 за бочку, то в грудні це було вже $50, а в січні — менше $40. Знижка до Brent, таким чином, стала майже дворазовою.

«Зниження цін на енергоносії, посилене дисконтами на Urals, позбавило російську економіку $20 млрд експортної виручки», — пише видання.

Ситуація погіршується значно швидше за прогнози, пишуть аналітики Goldman Sachs. Крім нафти, яку російські компанії змушені продавати за півціни, далося взнаки різке скорочення експорту газу, зазначає Росбанк: за підсумками року «Газпром» прокачав до Європи та Туреччини лише 85 млрд кубометрів — мінімальний обсяг з останніх років СРСР.

Крім того, мабуть, наприкінці року різко збільшився імпорт — це прискорило відтік валюти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.