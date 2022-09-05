Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи рф щонайменше на 40% у 2023 році – Галущенко — Finance.ua
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Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи рф щонайменше на 40% у 2023 році – Галущенко

Енергетика
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Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що доходи росії у 2023 році впадуть щонайменше на 40% через початок дії нафтового ембарго ЄС.
Про це він повідомив у своїй сторінці у Facebook.
Країни G7 оголосили про готовність терміново впроваджувати обмеження на ціну російської нафти та нафтопродуктів.
«Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи рф щонайменше на 40% у 2023 році. Це, в свою чергу, призведе до скорочення видобутку нафти приблизно на 20% вже на початку наступного року», — йдеться в повідомленні.
Галущенко додав, що реалізація рішення щодо обмеження цін буде узгоджуватися з графіком шостого пакета санкцій Євросоюзу, який передбачає встановлення ембарго на нафту — з 5 грудня, на нафтопродукти — з 5 лютого.
Залежність рф від експорту нафти є очевидно, на думку міністра, оскільки у другому кварталі цього року її нафтогазові доходи склали близько половини надходжень до бюджету. А цьогорічні високі ціни на нафту живили російську казну навіть попри зменшення обсягів продажу, проте вже зараз ця тенденція змінюється.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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