Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи рф щонайменше на 40% у 2023 році – Галущенко — Finance.ua

Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи рф щонайменше на 40% у 2023 році – Галущенко Вчора 10:14 — Енергетика

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що доходи росії у 2023 році впадуть щонайменше на 40% через початок дії нафтового ембарго ЄС.

Про це він повідомив у своїй сторінці у Facebook.

Країни G7 оголосили про готовність терміново впроваджувати обмеження на ціну російської нафти та нафтопродуктів.

«Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи рф щонайменше на 40% у 2023 році. Це, в свою чергу, призведе до скорочення видобутку нафти приблизно на 20% вже на початку наступного року», — йдеться в повідомленні.

Галущенко додав, що реалізація рішення щодо обмеження цін буде узгоджуватися з графіком шостого пакета санкцій Євросоюзу, який передбачає встановлення ембарго на нафту — з 5 грудня, на нафтопродукти — з 5 лютого.

Залежність рф від експорту нафти є очевидно, на думку міністра, оскільки у другому кварталі цього року її нафтогазові доходи склали близько половини надходжень до бюджету. А цьогорічні високі ціни на нафту живили російську казну навіть попри зменшення обсягів продажу, проте вже зараз ця тенденція змінюється.

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Економічна Правда За матеріалами:

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