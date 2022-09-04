Почалося серійне виробництво Redmi Pad — Finance.ua
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Почалося серійне виробництво Redmi Pad

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Серійне виробництво Redmi Pad вже почалося, але поки що залишаються невідомими його характеристики та назва.
Пристрій пройшов сертифікацію, яка підтвердила, що він оснащений акумуляторною батареєю ємністю 7800 мАгод, але підтримує зарядку потужністю тільки 22,5 Вт.
Почалося серійне виробництво Redmi Pad
За однією інформацією, він буде оснащений однокристальною системою Snapdragon 870. Інші джерела повідомляють, що планшет буде побудовано на базі однокристальної системи MediaTek. У будь-якому випадку пристрій працюватиме під керуванням системи MIUI 13 на базі Android 12 та отримає 8 ГБ оперативної пам’яті.
Пристрій не сильно відрізнятиметься від інших моделей початкового рівня інших брендів за характеристиками екрана, динаміками та іншими параметрами. Дата виходу планшета наразі не повідомляється.
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За матеріалами:
Portaltele
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