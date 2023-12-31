Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120 — Finance.ua

Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120
Вітчизняний завод спецтехніки «Техкомплект» продовжує розширювати лінійку своїх фірмових самоскидів «Кошманівець». Днями було виготовлено модель тристороннього розвантаження на шасі JAC N120.
Кузов з бортами заввишки 1200 мм та внутрішньою довжиною 4605 мм та шириною 2340 мм має корисний об'єм 10,5 м куб. Вантажопідйомність складає 6 т. Платформа виготовлена з високоміцної сталі 3СП/ПС: товщина бортів — 2 мм, а підлоги — 4 мм. Піднімає та опускає кузов гідравліка марки Hyva.
Зазначимо, що 12-тонне шасі JAC N120 нещодавно було оновлено, причому спеціально для українського ринку. Тримісна кабіна зовні отримала світлодіодні фари та іншу решітку радіатора, а всередині - перероблену панель приладів і зручніші крісла. Колеса збільшеного розміру — на 22,5 дюйми — покращують прохідність та стійкість до підвищених навантажень. Вантажопідйомність шасі складає 8 т.
Новий самоскид Кошманівець на шасі JAC N120 оснащується 3,76-літровим турбодизелем потужністю 170 к. с. і максимальним крутним моментом 600 Нм. Коробка передач — механічна, 6-ступенева. У базову комплектацію входять система ESP, борт-комп'ютер, кондиціонер, круїз-контроль, центральний замок з дистанційним керуванням, цифрове радіо з USB.
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