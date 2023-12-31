Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120

Фондовий ринок
25
Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120
Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120
Вітчизняний завод спецтехніки «Техкомплект» продовжує розширювати лінійку своїх фірмових самоскидів «Кошманівець». Днями було виготовлено модель тристороннього розвантаження на шасі JAC N120.
Кузов з бортами заввишки 1200 мм та внутрішньою довжиною 4605 мм та шириною 2340 мм має корисний об'єм 10,5 м куб. Вантажопідйомність складає 6 т. Платформа виготовлена з високоміцної сталі 3СП/ПС: товщина бортів — 2 мм, а підлоги — 4 мм. Піднімає та опускає кузов гідравліка марки Hyva.
Зазначимо, що 12-тонне шасі JAC N120 нещодавно було оновлено, причому спеціально для українського ринку. Тримісна кабіна зовні отримала світлодіодні фари та іншу решітку радіатора, а всередині - перероблену панель приладів і зручніші крісла. Колеса збільшеного розміру — на 22,5 дюйми — покращують прохідність та стійкість до підвищених навантажень. Вантажопідйомність шасі складає 8 т.
Новий самоскид Кошманівець на шасі JAC N120 оснащується 3,76-літровим турбодизелем потужністю 170 к. с. і максимальним крутним моментом 600 Нм. Коробка передач — механічна, 6-ступенева. У базову комплектацію входять система ESP, борт-комп'ютер, кондиціонер, круїз-контроль, центральний замок з дистанційним керуванням, цифрове радіо з USB.
За матеріалами:
autocentre.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.