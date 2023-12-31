Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120 — Finance.ua

Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120 Сьогодні 03:39 — Фондовий ринок

Побудовано перший самоскид «Кошманівець» на шасі JAC N120

Вітчизняний завод спецтехніки «Техкомплект» продовжує розширювати лінійку своїх фірмових самоскидів «Кошманівець». Днями було виготовлено модель тристороннього розвантаження на шасі JAC N120.

Кузов з бортами заввишки 1200 мм та внутрішньою довжиною 4605 мм та шириною 2340 мм має корисний об'єм 10,5 м куб. Вантажопідйомність складає 6 т. Платформа виготовлена з високоміцної сталі 3СП/ПС: товщина бортів — 2 мм, а підлоги — 4 мм. Піднімає та опускає кузов гідравліка марки Hyva.

Зазначимо, що 12-тонне шасі JAC N120 нещодавно було оновлено, причому спеціально для українського ринку. Тримісна кабіна зовні отримала світлодіодні фари та іншу решітку радіатора, а всередині - перероблену панель приладів і зручніші крісла. Колеса збільшеного розміру — на 22,5 дюйми — покращують прохідність та стійкість до підвищених навантажень. Вантажопідйомність шасі складає 8 т.

Новий самоскид Кошманівець на шасі JAC N120 оснащується 3,76-літровим турбодизелем потужністю 170 к. с. і максимальним крутним моментом 600 Нм. Коробка передач — механічна, 6-ступенева. У базову комплектацію входять система ESP, борт-комп'ютер, кондиціонер, круїз-контроль, центральний замок з дистанційним керуванням, цифрове радіо з USB.

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