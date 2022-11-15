Платять майже так, як в ІТ. Які робітничі спеціальності зараз затребувані в Україні — Finance.ua

Платять майже так, як в ІТ. Які робітничі спеціальності зараз затребувані в Україні Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Платять майже так, як в ІТ. Які робітничі спеціальності зараз затребувані в Україні

За даними «OLX.Робота», найвищі зарплати серед робітничих професій роботодавці пропонують далекобійникам, рихтувальникам та фасадникам — у жовтні 40 000 гривень, 32 500 гривень і 30 000 гривень відповідно.

«За даними Асоціації IT Ukraine, більше 90% ІТ-компаній зберегли своїх клієнтів і продовжили працювати. Однак після шоку перших місяців російського вторгнення ринок праці відновлюється і в робітничій сфері, де можна обирати з чималої кількості пропозицій та заробляти непогані гроші», — розповідає The Village Україна Марія Абдулліна, керівниця напряму «OLX Робота та Послуги».

Хто і скільки заробляє

Далекобійник: пропонують до 40 000 гривень (на «OLX.Робота» є 226 оголошень про вакансії);

Рихтувальник: пропонують до 32 500 гривень (на «OLX.Робота» є 92 вакансії);

Фасадник: пропонують до 30 000 гривень (на «OLX.Робота» є 285 вакансій);

Водій: пропонують до 25 000 гривень (на «OLX.Робота» є 6 282 оголошення про вакансії);

Автомаляр: пропонують близько 25 000 гривень (на «OLX.Робота» є 307 вакансій).

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Якщо порівнювати з вереснем, то зарплати деяких спеціалістів зросли. Так, далекобійникам пропонують на 7% більше, рихтувальникам — на 9%, водіям — на 6%.

Водночас найбільший попит серед роботодавців зараз, як і в попередні місяці, на водіїв — 6 282 вакансії. На другому місці за затребуваністю швачки та кравці. Цих спеціалістів потребують майже вдвічі менше — 3 521 оголошення на «OLX.Робота». На третьому місці серед робітничих професій будівельники — 1 530 вакансій.

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The Village Україна За матеріалами:

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