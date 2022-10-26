Платіжний баланс, резерви, інфляція: що відбувається з економікою країни — Finance.ua

Платіжний баланс, резерви, інфляція: що відбувається з економікою країни Вчора 13:02 — Казна та Політика

Платіжний баланс, резерви, інфляція: що відбувається з економікою країни

У серпні платіжний баланс був позитивним вперше з початку року, а споживчі ціни у вересні зросли на 24,6%.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Що з економікою?

Інфляція

У річному вимірі споживчі ціни у вересні зросли на 24,6% (проти 23,8% у серпні). Найбільш помітним стало подорожчання курячих яєць: ціна на них зросла на 22,7% порівняно з серпнем.

Читайте також Україна адаптувалася до умов війни: у The Economist заговорили про зростання економіки

Хоч інфляція і висока, вона прийнятна в умовах війни і має шанс втриматися в межах 30% за підсумками року. Європейські країни теж несуть інфляційний тягар внаслідок російської агресії: 24,2% в Естонії, 22,5% в Литві, 22,% в Латвії, 17,1% в Нідерландах.

Золотовалютні резерви

За вересень золотовалютні резерви НБУ скоротилися на 1,5 млрд дол. (до 23,9 млрд доларів станом на 1 жовтня). Таке зниження не є катастрофічним. Резерви можуть зрости за підсумками жовтня, якщо Україна отримає значні обсяги обіцяної допомоги.

Зовнішній сектор

У серпні платіжний баланс був позитивним вперше з початку року. До того ж, в обсязі, якого не було вже не один рік — 3,3 млрд дол. (порівняно з дефіцитом 0,3 млрд дол. в липні).

Це відбулось завдяки кільком факторам. Покращився рахунок поточних операцій, оскільки зросли експорт та вторинні доходи (насамперед, іноземна допомога). Також вперше з початку року фінансовий рахунок став профіцитним (1,2 млрд дол., тоді як в липні було мінус 1,6 млрд дол.).

Інфографіка: ЦЕС

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.